Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще одно предсказание Жириновского сбылось

Экс-депутат Власов: Жириновский предсказывал об ударе Израиля по Ирану

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского об ударе Израиля по объектам Ирана сбылось. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший депутат Госдумы Василий Власов.

В 2012 году Жириновский во время выступления перед студентами МГИМО заявил, что Израиль негласно принял установку на силовое решение «иранской проблемы». Политик отмечал, что усиление Ирана, в том числе в сфере наращивания объема вооружений, стало представлять угрозу для Израиля.

Политик говорил, что израильские военные нанесут удар по объектам Ирана, и за этим последует ответный удар Ирана.

Власов обратил внимание, что раньше к прогнозам Жириновского по Ближнему Востоку не прислушивались, так как российская политическая элита в первую очередь ориентировалась на работу с Европейским союзом.

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено. Как минимум есть 11 жертв, в том числе генералы элитных частей ВС исламской республики. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Жириновский предрекал, что в 2024 году США закончат существование.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами