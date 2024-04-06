Еще одно предсказание Жириновского сбылось

Предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского об ударе Израиля по объектам Ирана сбылось. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший депутат Госдумы Василий Власов.

В 2012 году Жириновский во время выступления перед студентами МГИМО заявил, что Израиль негласно принял установку на силовое решение «иранской проблемы». Политик отмечал, что усиление Ирана, в том числе в сфере наращивания объема вооружений, стало представлять угрозу для Израиля.

Политик говорил, что израильские военные нанесут удар по объектам Ирана, и за этим последует ответный удар Ирана.

Власов обратил внимание, что раньше к прогнозам Жириновского по Ближнему Востоку не прислушивались, так как российская политическая элита в первую очередь ориентировалась на работу с Европейским союзом.

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено. Как минимум есть 11 жертв, в том числе генералы элитных частей ВС исламской республики. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Жириновский предрекал, что в 2024 году США закончат существование.