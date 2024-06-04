Эксперт: РФ не нужно давить на Китай, чтобы тот отказался от саммита по Украине

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию Financial Times об итогах переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По данным издания, одной из тем стало участие Китая в конференции по Украине в Швейцарии.

Как отметил политолог, Китай не нуждается в давлении со стороны России, чтобы отказаться от поездки в Швейцарию.

«Китай — великая держава, а не сателлит США, этого достаточно», — подчеркнул Перла.

По данным FT, главными темами переговоров Путина и Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Пекин были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в РФ и вопросы по участию Китая в конференции по Украине в Швейцарии.

Накануне официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мероприятие должно быть признано и российской, и украинской стороной. Государства должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов, подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что США намерены поставить Китай перед выбором из-за РФ.