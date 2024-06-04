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Дугин назвал «диктатурой глобалистов» запрет Риттеру вылететь в Россию

Философ Дугин: запрет Риттеру вылететь в РФ является диктатурой глобалистов

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geopolitika.ru

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что экс-разведчика США Скотта Риттера не выпустили в Россию, сняв с самолета и изъяв паспорт. По мнению эксперта, против Риттера применены самые крайние формы политических репрессий.

«Мы имеем дело с жесткой диктатурой глобалистов, которые больше всего боятся именно идеи. Идеи, которая противостоит их гегемонии. А этой идеей является многополярный мир. <...> И неслучайно всякий на Западе, кто попытается поднять голос в поддержку этой многополярной философии, немедленно подвергается просто жесточайшим репрессиям», — сказал Дугин.

По его мнению, с этим же связаны уголовные дела против кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Накануне Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Он пояснил, что когда садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка, офицеры таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт. На вопрос почему, они ответили, что по приказу Госдепартамента.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя запрет Риттеру вылететь в РФ, предложила выбрать, какой поправке к конституции Соединенных Штатов соответствует изъятие паспорта у бывшего разведчика США.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Риттер рассказал, что станет с Украиной после поражения в конфликте.

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