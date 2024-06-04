Военный эксперт объяснил, чего добивается Запад, разрешив Киеву бить по РФ

Запад провоцирует Россию на удар тактическим ядерным оружием (ТЯО) по Украине. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный волонтер Алексей Живов, комментируя решение ряда стран НАТО предоставить Киеву возможность наносить удары западным оружием по территории России.

«Они с самого начала двигают нас вперед по сужающемуся коридору возможностей. Приведет ли это к третьей мировой войне? Совершенно не обязательно. Это может привести, например, к полной блокаде и официального, и теневого торгового флота России. <...> Это может привести к попытке организовать полную культурную, социальную, экономическую изоляцию нашей страны как якобы вселенского зла», — предположил Живов.

Он добавил, что помимо экономической блокады России, Запад может попытаться передать Киеву ядерные боеголовки для ответного удара.

Бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник в свою очередь подчеркнул, что холодная война для США и их союзников никогда не заканчивалась.

31 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США позволят Украине использовать ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Киев также получил право на применение других артиллерийских систем.

Президент России Владимир Путин до этого призвал представителей стран НАТО подумать, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным оружием по «легитимным целям» вглубь территории РФ.

Ранее в министерстве обороны Германии подтвердили, что власти страны разрешили Украине использовать немецкое оружие для ударов по РФ.