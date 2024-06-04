Военный эксперт: холодная война для США никогда не заканчивалась

Бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение ряда стран НАТО предоставить Киеву возможность наносить удары западным оружием по территории России. Он подчеркнул, что холодная война для США и их союзников никогда не заканчивалась.

«Задача была, конечно, как всегда, в том, чтобы уничтожить Россию. Распад Советского Союза — это был первый шаг, уничтожение России — это уже конечная цель. И от этого в Штатах никогда не отказывались. Да, Россия сама не развалилась, и это стало большой проблемой для них. Они рассчитывали, что наша страна сама с собой покончит», — отметил Крапивник.

Он рассказал, что в 1999 году был штабс-капитаном в 18-м десантном корпусе американской армии. Еще тогда, по его словам, там говорили о войне против России.

31 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США позволят Украине использовать ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Киев также получил право на применение других артиллерийских систем.

Президент России Владимир Путин до этого призвал представителей стран НАТО подумать, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным оружием по «легитимным целям» вглубь территории РФ.

Ранее на Западе заявили, что приоритеты США и Украины расходятся.