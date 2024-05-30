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Американский профессор назвал ключ к окончанию конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: для завершения конфликта Украина должна стать нейтральной

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Нина Зотина/РИА Новости

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что для завершения конфликта на Украине Киев должен провозгласить нейтралитет и отказаться от цели стать членом НАТО. Такую точку зрения он высказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По мнению ученого, «ключ к окончанию» конфликта также связан с необходимостью для Украины отказаться от гарантий безопасности со стороны Запада.

Как заявил Миршаймер, нейтралитет должен стать постоянной, а не временной мерой. Кроме этого, Соединенные Штаты должны дать понять Украине, что не помогут вернуть утраченные территории и смогут гарантировать продолжение поставок военной помощи.

До этого The American Conservative писал, что принятие Украиной нейтралитета станет мощным сигналом Запада о готовности к миру с Россией.

«Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение для любого будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для Москвы, что Вашингтон и Киев серьезно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе», — пишет издание.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, когда кончится СВО.

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