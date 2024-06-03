Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на желание Владимира Зеленского обмануть страны глобального Юга, приглашая их к участию в саммите по Украине в Швейцарии. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь мир, однако президент Украины поспешил сообщить, что представители этой страны приедут на мероприятие и всячески поддерживают республику.

По словам Джабарова, на примере Филиппин видно, как Зеленский «нагло врет», приглашая представителей глобального Юга в Швейцарию.

«Понятно, что лидеры государств не хотят ехать на конференцию, где им придется два дня обсуждать односторонние идеи Зеленского. Поэтому перед саммитом нелегитимный президент Украины урезал свои предложения с десяти до трех пунктов… То есть он пытается навязать странам Азии участие в саммите, предлагая обсудить не самые спорные вопросы… А дальше навяжут свою повестку», — написал Джабаров.

До этого пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что участие в так называемом саммите мира в Швейцарии подтвердили более 100 стран.

Ранее в Китае усомнились, что участники конференции в Швейцарии хотят мира на Украине.