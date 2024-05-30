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В США указали на право Украины сбивать самолеты ВС РФ в небе над Россией

WP: Украина имеет право сбивать самолеты ВС РФ над Россией американским ПВО

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Janis Laizans/Reuters

Украина имеет право использовать американские системы ПВО, чтобы сбивать военные цели над территорией России. Об этом заявил неназванный американский чиновник газете The Washington Post.

По его словам, для Киева нет никаких ограничений, чтобы сбивать российские самолеты и ракеты в случае, если они являются угрозой для Украины.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. После этого на Западе начались дискуссии на тему оправданности такого шага, а Кремль предупредил страны НАТО о последствиях.

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговоры внутри НАТО о возможных ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ — это сознательная эскалация конфликта и провоцирование Киева на его продолжение.

Ранее стало известно, что Дания разрешит Украине бить поставленными F-16 по территории России.

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