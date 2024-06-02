Британский эксперт указал на панические настроения Украины и Запада из-за падения Авдеевки

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что на Украине и в Европейском союзе (ЕС) нарастает паника из-за военных возможностей России. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

По его словам, с момента падения Авдеевки в Киеве и других западных столицах наблюдается растущая паника. Так, у Владимира Зеленского и его окружения она достигла уровня истерии, считает эксперт.

Меркурис подчеркнул, что на Западе обеспокоены возросшими возможностями России.

«Они верили, что Россия будет ослаблена и, возможно, даже распадется, или что там произойдет смена режима, и что российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет», — заявил он.

Теперь же, полагает аналитик, на Западе боятся безоговорочной победы России на Украине и ее возвращение к границам Европы в статусе сверхдержавы.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Запада боятся реакции России на действия в вопросе помощи Украине. По его словам, страх перед Россией является самой большой проблемой почти по всем вопросам, которые союзники Украины решают.

«Мы боимся того, что может подумать Россия, как Россия может отреагировать, как Россия может действовать», — заявил Ландсбергис.

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по конфликту на Украине.