Министр обороны Китая обсудил с главой Пентагона Тайвань, Украину и Палестину

Главы военных ведомств Китая и США Дун Цзюнь и Ллойд Остин на первой очной встрече обсудили проблемы Тайваня, Украины и Палестины. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает ТАСС.

Переговоры прошли в рамках сингапурского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Министры обороны двух стран обсудили военные отношения между Китаем и США, проблемы Тайваня и Южно-Китайского моря, украинский кризис и израильско-палестинский конфликт. Отмечается, что встреча была позитивной и прагматичной.

По словам министра обороны КНР Дун Цзюня, цель общения между военными ведомствами двух стран состояла в укреплении взаимного доверия и устранении недоразумений. Он отметил, что военные связи двух стран стабилизировались и прекратили ухудшаться, однако это далось нелегко.

31 мая сообщалось, что в рамках той же встречи шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой минобороны Китая Дун Цзюнем якобы оказываемую Пекином помощь Москве и укрепление промышленной базы России.

Ранее глава МИД КНР рассказал, чем обернется конфликт США и Китая.