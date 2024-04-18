Республика Чад может разорвать военное соглашение с США

Власти Республики Чад направили США письмо, в котором угрожают расторгнуть соглашение о безопасности, регламентирующее правила действий американских военнослужащих в стране. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в письме не говорится о том, что американским войскам нужно покинуть территорию страны, но должны выйти из французской базы.

До этого США и ЕС стали меньше внимания уделять конфликту в Судане из-за напряженной ситуации на Украине и в секторе Газа. По словам главы британской исследовательской организации Shabaka Башаира Ахмеда, жители восточноафриканского государства считают, что международное сообщество забыло о них, сосредоточив все свое внимание на Украине «или других ситуациях».

Политические аналитики издания отметили, что за восемь месяцев кризиса в Судане, президент США Джо Байден не послал в страну спецпосла, который мог бы компенсировать пустоту после эвакуации из столицы страны американского посольства.

Ранее стало известно, что Россия составит карту залежей природных ресурсов Южного Судана.