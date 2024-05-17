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Глава «Росатома» доложил Путину о создании подкомиссии РФ и КНР по Севморпути

Глава «Росатома» Лихачев объявил о создании подкомиссии РФ и Китая по Севморпути

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kremlin.ru

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев доложил российскому президенту Владимиру Путину о создании подкомиссии РФ и Китая по Северному морскому пути (СМП). Его слова передает РИА Новости.

«У нас огромный спектр проектов технологического суверенитета», — объявил глава холдинга в ходе осмотра Путиным экспозиции Российско-Китайского ЭКСПО.

По его оценке, приоритетной является работа на Северном морском пути — связующем звене между Дальним Востоком и европейской частью России.

«Хочу доложить, что принято решение о создании подкомиссии по СМП, как вы ставили задачу», — заявил Лихачев.

Согласно информации гендиректора, к 2030 году предполагается увеличить потенциал коридора до 50 млн тонн китайского транзита, а также благоустроить порты и логистические узлы.

«Это действительно будет совместный проект в интересах обеих стран», — резюмировал он.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак раскрыл, что нефть стала основным грузом, который перевозили по Северному морскому пути в 2023 году.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.

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