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Зеленский публично раскритиковал Байдена

RS: Зеленский публично раскритиковал Байдена из-за отказа ехать на мирный саммит

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поступил неожиданным образом, открыто раскритиковав президента США Джо Байдена из-за его отказа ехать на мирный саммит. Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Зеленский возразил против решения Байдена посетить сбор средств для Демократической партии вместо украинского «мирного саммита» в Швейцарии в следующем месяце», — говорится в сообщении.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что президент США Джо Байден отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии, несмотря на то, что даты мероприятия подбирались специально под него, потому что не готов назвать способ урегулирования конфликта.

Отмечается, что 15 июня Байден вылетит со встречи G7 в Италии в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств.
Источники агентства сообщили, что некоторые лидеры стран «Большой семерки» планируют свое участие в конференции в Швейцарии в Бюргенштоке, однако ни Байдена, ни вице-президента США Камалу Харрис там не ожидают.

Ранее отказ Байдена от участия в саммите по Украине назвали «дипломатическим фиаско» Киева.

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