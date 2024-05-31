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НАТО может начать ежегодно выделять Киеву по $40 млрд

МИД Польши: НАТО может договориться о ежегодном выделении $40 млрд Киеву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны НАТО могут договориться о ежегодном выделении Украине $40 млрд в качестве помощи. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Праге, передает ТАСС.

«По итогам встречи мы приблизились к созданию механизма по выделению военной помощи Украине в размере $40 млрд на ежегодной основе», — подчеркнул он.

До этого Сикорский сообщил, что Польша готовит 45-й пакет военной помощи Украине.

31 мая главы МИД стран – членов НАТО провели встречу в Праге для обсуждения нового пакета военной помощи ВСУ, который может быть передан Киеву перед июльским саммитом Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Испания поставит Украине рекордный пакет военной помощи.

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