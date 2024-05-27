Испания поставит Украине рекордный пакет военной помощи

Испания поставит Украине пакет военной помощи на рекордную сумму в €1,129 млрд. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая посетит Испанию, где встретится с королем Филиппом VI и с председателем правительства страны Педро Санчесом. Они подпишут двустороннее соглашение по безопасности на два года, которое включает в себя поставки различной военной техники, в том числе партию ракет Patriot и 19 танков Leopard 2A4.

Часть оружия может быть отправлена Украине до 30 июня.

15 мая сообщалось, что Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за положения на фронте. В CNN Portugal считали, что украинский президент мог решить, что ситуация в Харькове делает нецелесообразным выезд за границу.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.