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Граждане РФ оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 82% опрошенных граждан РФ положительно оценили работу Путина

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Более 80% опрошенных российских граждан положительно оценивают работу президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Исследование было проведено в период с 24 по 26 мая. В нем приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних граждан из 53 регионов РФ. При этом статистическая погрешность составила не более 3,6%.

В результате аналитики выяснили, что работу Путина на посту главы государства положительно оценивают 82% жителей страны. Еще 7% респондентов сообщили, что скорее плохо относятся к деятельности президента. Также 11% участников опроса затруднились ответить на соответствующий вопрос.

О доверии главе государства заявили 81% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 11% граждан РФ. Остальные респонденты не смогли дать четкий ответ.

В период с 17 по 19 мая аналитики ФОМ провели аналогичное исследование, в ходе которого 82% опрошенных положительно оценили работу президента. Более того, большинство участников опроса — 80% — выразили доверие Путину.

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, доверяют ли российские граждане результатам президентских выборов.

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