Лидер протестов обратился к представителям МИД страны

Лидер протестов в Армении с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна Баграт Галстанян предложил представителям МИД страны выйти к протестующим в течение 30 минут. Об этом он заявил на акции у здания ведомства, передает РИА Новости.

«Предлагаю представителям МИД в течение 30 минут выйти к протестующим. В противном случае я сам вместе с журналистами направлюсь к ним», — сообщил он.

Отмечается, что лидер протестов требует от внешнеполитического ведомства выразить свою позицию относительно антиармянских заявлений Турции и Азербайджана.

31 мая акция протеста, организованная оппозиционным армянским движением «Тавуш во имя родины», началась в центре Еревана.

30 мая на площади Республики в центре Еревана также состоялась демонстрация против действующего главы правительства. Сначала люди выехали на площадь на автомобилях, а затем заняли всю ее территорию. На месте дежурили сотрудники правоохранительных органов, которые при необходимости вытесняли участников акции протеста с проезжей части.

Ранее в МИД РФ высказались о протестах в Армении.