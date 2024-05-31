Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер протестов обратился к представителям МИД страны

Лидер протестов в Армении дал сотрудникам МИД 30 минут на выход из здания

close
100%
РИА Новости

Лидер протестов в Армении с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна Баграт Галстанян предложил представителям МИД страны выйти к протестующим в течение 30 минут. Об этом он заявил на акции у здания ведомства, передает РИА Новости.

«Предлагаю представителям МИД в течение 30 минут выйти к протестующим. В противном случае я сам вместе с журналистами направлюсь к ним», — сообщил он.

Отмечается, что лидер протестов требует от внешнеполитического ведомства выразить свою позицию относительно антиармянских заявлений Турции и Азербайджана.

31 мая акция протеста, организованная оппозиционным армянским движением «Тавуш во имя родины», началась в центре Еревана.

30 мая на площади Республики в центре Еревана также состоялась демонстрация против действующего главы правительства. Сначала люди выехали на площадь на автомобилях, а затем заняли всю ее территорию. На месте дежурили сотрудники правоохранительных органов, которые при необходимости вытесняли участников акции протеста с проезжей части.

Ранее в МИД РФ высказались о протестах в Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами