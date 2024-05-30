В МИД РФ высказались о протестах в Армении

Москва рассматривает протесты в Ереване как внутреннее дело Армении. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем политические процессы в Армении как внутреннее дело этой страны», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Россия нацелена на развитие с народом Армении «самых дружественных» связей. Захарова напомнила о братской помощи, которую Россия оказывает моментально, когда только соседнее государство «оказалось в беде».

До этого стало известно, что протестующие в Ереване окружили здание правительства. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

На этой неделе также сообщалось, что силовики впервые в истории Армении пытались не пустить католикоса всех армян Гарегина II к мемориалу Сардарапат.

Ранее полиция Армении прибыла к зданию правительства из-за протестов.