Зеленский подтвердил обмен пленными с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале обмен пленными с Россией, в результате которого в страну вернулись 75 украинских пленных.

По его словам, это бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских лица.

До этого Минобороны России проинформировало об обмене военнопленными с украинской стороной. С подконтрольных Киеву территорий в Россию возвращены 75 российских военных. Согласно заявлению российского ведомства, Объединенные Арабские Эмираты оказали посредничество гуманитарного характера при возвращении военных Вооруженных сил России. Отмечается, что освобожденных пленных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В апреле уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что за почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями на Украину и в РФ вернулись 28 и пять несовершеннолетних соответственно.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские пленные просят их не обменивать.