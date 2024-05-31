Федорищев станет самым молодым в России главой региона

Вячеслав Федорищев, которому президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область после ухода Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России. Об этом сообщило РИА Новости.

Помимо Федорищева в список губернаторов регионов моложе 40 лет вошли: 36-летний губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, 36-летний глава республики Хакасия Валентин Коновалов и 38-летний губернатор Омской области Виталий Хоценко. Федорищеву же 14 июля исполняется 35 лет.

До этого «Ведомости» написали, что председатель правительства Тульской области Федорищев пока станет врио губернатора Самарской области.

Федорищев с весны 2016 года занимал пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства региона.

Уходящий губернатор региона Дмитрий Азаров накануне заявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 году, а перед этим временно исполнял обязанности губернатора. Правительство региона опубликовало видеообращение Азарова, в котором он рассказал, что принял решение о завершении работы в должности главы региона. По его словам, «завершен большой этап работы».

Ранее несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления Азарова.