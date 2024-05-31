В Италии сравнили процесс над Трампом и преследование Берлускони

Судебный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом можно сравнить с судебным преследованием бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Такое мнение в эфире Radio 1 высказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Судя по тому, что я прочитал, это политический процесс, как и многие другие, которые происходили в Италии в последние годы: например те, что десятилетиями преследовали Берлускони» , — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

31 мая жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало бывшего президента США Дональда Трампа виновным в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации: за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Дело Сторми Дэниэлс началось в 2018 году. Тогда выяснилось, что Трамп перед выборами 2016 года заключил с бывшей порнозвездой соглашение о неразглашении информации об их интимной связи в 2000-х. Дэниэлс, предположительно, получила через тогдашнего адвоката Трампа Майкла Коэна $130 тыс. за молчание. Деньги были оформлены как расходы на предвыборную кампанию. Дэниэлс утверждала, что заключить соглашение ее заставили. Трамп же изначально все отрицал и уверял, что не знает, откуда Коэн мог взять средства на выплаты порноактрисе.

Ранее Орбан поддержал Трампа после решения суда в Нью-Йорке.