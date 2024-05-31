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Орбан поддержал Трампа после решения суда в Нью-Йорке

Орбан поддержал Трампа после обвинительного вердикта в адрес экс-президента

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа после решения суда в Нью-Йорке о том, что бывший американский лидер виновен по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Соответствующая публикация появилась на странице в соцсети X (бывшая Twitter) Орбана.

«Я знаю президента Дональда Трампа как человека чести... Пускай народ вынесет свой вердикт в ноябре! Продолжайте бороться, господин президент!» — написал он.

31 мая жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало бывшего президента США Дональда Трампа виновным в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации: за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Дело Сторми Дэниэлс началось в 2018 году. Тогда выяснилось, что Трамп перед выборами 2016 года заключил с бывшей порнозвездой соглашение о неразглашении информации об их интимной связи в 2000-х. Дэниэлс, предположительно, получила через тогдашнего адвоката Трампа Майкла Коэна $130 тыс. за молчание. Деньги были оформлены как расходы на предвыборную кампанию. Дэниэлс утверждала, что заключить соглашение ее заставили. Трамп же изначально все отрицал и уверял, что не знает, откуда Коэн мог взять средства на выплаты порноактрисе.

Ранее Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт Трампу.

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