Орбан предупредил о риске мировой войны из-за политики НАТО по Украине

Расширение военной миссии стран Североатлантического альянса на территории Украины может привести к началу мирового конфликта. Об этом в эфире венгерского радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«НАТО — это оборонительный альянс, который создавался не для организации миссий, как на Украине, которыми НАТО ввязывается в вооруженный конфликт за пределами своей территории, и мы таким образом создаем угрозу мировой войны», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Он назвал действия НАТО абсурдными, сравнив политику стран альянса с намерением потушить пожар с помощью огнемета.

До этого Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, поскольку все больше втягивается в конфликт на Украине.

30 мая сообщалось, что премьер-министр Венгрии стал «лишним человеком» в ЕС и НАТО из-за препятствия Будапешта предоставлению западной помощи Украине.

Ранее Орбан назвал Европу безответственной.