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Блинкен уверен, что НАТО просуществует еще 75 лет

Блинкен: НАТО может просуществовать еще 75 лет

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Jonathan Ernst/Reuters

Североатлантический альянс может просуществовать еще 75 лет, в НАТО примут соответствующие решения для этого. Об этом на неформальной встрече министров иностранных дел военно-политического блока заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы будем отмечать 75-летие нашего альянса. Мы будем готовить решения, чтобы подготовить альянс к будущему, на следующие 75 лет», — подчеркнул он.

Блинкен добавил, что главным элементом июльского саммита НАТО по Украине станет объявление о новом пакете военной помощи Киеву со стороны альянса.

До этого российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что государства Североатлантического альянса на сегодняшний день фактически участвуют в российско-украинском конфликте, предоставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные космической и воздушной разведки.

Он подчеркнул, что космические аппараты НАТО передают данные, по которым вычисляют объекты на поражение. Затем воздушная разведка, в том числе американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Poseidon и дроны Global Hawk определяют цели.

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили, что Запад пытается представить Минск и Москву «осью зла».

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