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Экс-депутат Рады назвал причину отказа Байдена от участия в саммите по Украине

Политик Царев: Байден не готов назвать способ решения конфликта на Украине

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии, несмотря на то, что даты мероприятия подбирались специально под него, потому что не готов назвать способ урегулирования конфликта. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Просто, приехав на саммит, полагается там выступить, то есть в том или ином виде изложить свою концепцию мирного урегулирования. А Байден, видимо, не готов ее представить. И не факт, что в США вообще имеют видение разрешения конфликта. А если и имеют, то оно точно не совпадает с так называемой формулой Зеленского», — отметил Царев.

По его мнению, отказ Байдена от участия в саммите вряд ли является демонстративным жестом.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Байден, скорее всего, не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку уже обращает больше внимания на свою предвыборную кампанию.

Отмечается, что 15 июня Байден вылетит со встречи G7 в Италии в Лос-Анджелес для участия в мероприятии по сбору средств.
Источники агентства сообщили, что некоторые лидеры стран «Большой семерки» планируют свое участие в конференции в Швейцарии в Бюргенштоке, однако ни Байдена, ни вице-президента США Камалу Харрис там не ожидают.

Ранее стало известно, что Китай отказался от участия в конференции по Украине.

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