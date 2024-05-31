Премьер Литвы заявила, что Вильнюс может отправить военных на Украину

Литва допускает, что в случае необходимости может отправить своих военных на территорию Украины с целью обучения солдат украинской армии. Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Литва, если необходимо, может тренировать их (солдат Украины. — Прим. ред.) на территории Украины в партнерстве с другими странами, которые готовы делать то же самое», — подчеркнула она.

29 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что единственным способом спасения Украины является ее включение в коллективную оборону стран НАТО. По его словам, включение Украины под эгиду обороны Североатлантического альянса – якобы единственный способ сдержать Россию.

Ранее ряд стран Евросоюза выступили против отправки сил на Украину.