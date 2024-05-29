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Ряд стран Евросоюза выступили против отправки сил на Украину

МО Эстонии: ряд стран Евросоюза против отправки сил на Украину

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David Mdzinarishvili/Reuters

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в Евросоюзе пока не предвидится совместное решение об отправке военных на Украину, поскольку несколько стран выступают против этого. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.

По словам Певкура, Франция как бы заключила первое показательное соглашение с украинцами, в рамках которого французские военные отправятся на Украину проверить возможности обучения.

«Когда картина прояснится, мы наконец сможем вынести это решение. Но ясно, что по крайней мере на данный момент никакого совместного решения Евросоюза по этому вопросу не будет. Есть ряд стран, которые выступают против этого», — сказал министр.

27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на украинской территории.

До этого источники Bild рассказали, что за расширение помощи ВСУ на территории Украины выступают Эстония, Британия, Канада, Литва, Польша и Франция. Против подобного решения – США и Германия. В то же время в материале отмечалось, что конкретных решений по расширению поддержки нет.

Журнал Der Spiegel также писал об опасении стран Балтии и Польши, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на Украине.

Ранее в Германии призвали взять под защиту Западную Украину.

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