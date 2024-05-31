Украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на снижение призывного возраста под давлением Запада, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. Это решение могут принять для насыщения военных формирований на фоне нехватки человеческого ресурса, заявил он в беседе с RT.

«Понятно, что того возраста, который массово призывают в последний год, уже не хватает. Под давлением Украина может снизить возрастной ценз, чтобы насытить свои формирования», — считает парламентарий.

По его мнению, для Запада Украина – это лишь еще один механизм, который используется для давления на Россию, сама территория страны политиков мало интересует.

Напомним, в мае прошлого года правительство Украины поддержало проект закона, который предлагает снизить призывный возраст с 27 до 25 лет. Однако вскоре после этого сообщалось об острой нехватке солдат ВСУ и планах ужесточить мобилизацию, а США и Британия советовали Украине снизить призывной возраст до 17 лет.

Ранее американский журналист назвал отвратительным требование США снизить призывной возраст на Украине.