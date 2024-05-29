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Минюст Украины не исключил призыва осужденных женщин

Минюст Украины: осужденные женщины могут быть призваны в ряды ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Осужденные женщины могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), хотя таковых немного. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что в законодательстве нет ограничений на призыв женщин. Министр также добавил, что женщины реже мужчин совершают преступления, поэтому в украинских тюрьмах их немного.

«Теоретически мы допускаем такую возможность», — пояснил Малюська, подчеркнув, что на настоящий момент военно-врачебную комиссию прошли три тысячи заключенных, на фронт отправлено 650 человек.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

До этого украинский лидер подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране до 11 августа 2024 года.

Ранее на Украине освободили 350 заключенных для отправки в ВСУ.

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