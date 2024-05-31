Проведение Россией специальной военной операции позволит «перезагрузить» Украину, а также вернуть ей утраченную 10 лет назад легитимность. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически – уничтожить его силовым путем», — подчеркнул он.

Как отметил политик, Украина потеряла легитимность своей политической системы после государственного переворота 2014 года. «Вернуть легитимность можно было только перезапуском этой политической системы», — добавил Константинов.

До этого член Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что отменой президентских выборов украинский лидер Владимир Зеленский нарушил конституцию, которая не запрещает проводить голосование во время военного положения в стране.

Ранее Лавров ответил на вопрос о легитимности Зеленского.