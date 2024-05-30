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Лавров ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Лавров: Путин достаточно четко высказался о легитимности Зеленского

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в столице Белоруссии достаточно четко высказался по поводу легитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у руководителя внешнеполитического ведомства, что он думает о текущем юридическом статусе Зеленского. Срок полномочий последнего на посту главы государства истек 20 мая, но он продолжает исполнять соответствующие обязанности из-за решения властей страны не проводить выборы.

«На этот счет достаточно определенно высказался президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске», — сказал министр.

В то же время Лавров подчеркнул, что надеется на появление на Украине таких политических сил, которым будут небезразличны интересы граждан. При этом, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, в настоящее время у РФ нет иных вариантов помимо продолжения специальной военной операции (СВО).

24 мая российский лидер провел пресс-конференцию в столице Белоруссии, в ходе которой прокомментировал юридический статус Зеленского. Путин отметил, что легитимность главы соседнего государства закончилась.

Ранее Зеленский высказался о своей легитимности.

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