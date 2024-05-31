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Молдавский оппозиционер Шор высказался о своей экстрадиции в Молдавию

Молдавский оппозиционер Шор заявил, что не обсуждал с РФ свою экстрадицию

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Максим Блинов/РИА Новости

Молдавский оппозиционный политик и один из лидеров молдавского блока «Победа» заявил, что не обсуждал с российскими властями свою экстрадицию в Молдавию. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Нет, я ни с кем эту тему не обсуждал. Молдова запрашивала мою экстрадицию у Израиля, когда я там находился. Молдова запрашивала у всего мира», — отметил Шор.

25 мая власти Молдавии запросили у России экстрадицию Шора. В Молдавии Шора приговорили к 15 годам лишения свободы за отмывание $1 млрд. Шор свою вину отрицает.

В конце апреля молдавские оппозиционные партии на форуме в Москве договорились о создании политического блока под названием «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в Европейский союз осенью 2024 года в Молдавии.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок Молдавии проведет съезд в Москве.

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