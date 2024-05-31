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Трамп после обвинительного вердикта присяжных назвал себя политзаключенным

Дональд Трамп назвал себя политзаключенным после обвинительного приговора

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Andrew Kelly/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя политзаключенным после обвинительного вердикта суда присяжных в Нью-Йорке. Его заявление размещено на сайте предвыборной кампании политика.

«Я политический заключенный. Только что был осужден несправедливым судом в ходе политической «охоты на ведьм». Я не сделал ничего дурного!» — подчеркнул Трамп.

Он призвал своих сторонников доказать свою значимость и сплоченность посредством пожертвований на его возвращение в Белый дом и заявил, что намерен собрать внушительную сумму в течение нескольких дней.

До этого суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам уголовного дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший глава Белого дома не признал свою вину ни по одному из пунктов. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, осужденным за уголовное преступление.

Ранее предвыборный штаб Байдена назвал приговор Трампу признаком верховенства права.

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