Нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, создана специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заявил член конституционной комиссии по созданию украинской Конституции, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник. Об этом пишет РИА Новости.

«По Конституции другой трактовки не может быть: Зеленский — нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм Конституции», — заявил он.

Табачник отметил, что эта нелегитимность «была специально сконструирована». По его словам, страны Запада заинтересованы в затягивании украинского конфликта. Среди них самой коварной и циничной является Великобритания, которая хочет ослабить Россию. При этом Лондону «абсолютно наплевать» на нелегитимность Зеленского, подчеркнул Табачник.

30 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук совершает преступление, замалчивая нелегитимность Владимира Зеленского.

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась.

Ранее Зеленский высказался о своей легитимности.