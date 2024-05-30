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«Единая Россия» передала мандат Ямпольской

Генсовет «Единой России» передал мандат в Госдуме Ямпольской Анатолию Иванову

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Пресс-служба Елены Ямпольской

Генеральный совет партии «Единая Россия» передал мандат Елены Ямпольской в Государственной думе главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Генсовет Единой России принял решение о передаче вакантного мандата депутата Госдумы главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову», — сказано в сообщении.

30 мая стало известно, что бывший вице-премьер Виктория Абрамченко примет участие в праймериз «Единой России» по довыборам в Государственную думу, а экс-министр спорта России Олег Матыцин — в Брянской области. Это решение принял президиум генерального совета партии. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что победителями праймериз партии стали 95 участников военной спецоперации (СВО) на Украине. Праймериз «Единой России» проходили с 20 по 26 мая.

Ранее Матыцина утвердили внештатным советником премьер-министра.

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