Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров прокомментировал расширение круга стран, признавших Палестину

Лавров: рост числа признавших Палестину стран говорит в пользу решения проблемы

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на  встрече с  послами арабских государств заявил, что прокомментировал расширение круга стран, признавших Палестину. Позиция министра приводятся в  сообщении МИД РФ..

В документе говорится, что Лавров отметил выдвижение различных мирных концепций и  расширение круга стран, признавших Государство Палестина. По его словам, это свидетельствует о  крепнущей позиции мирового большинства в  пользу скорейшего справедливого решения палестинской проблемы.

28 мая вступает в силу решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины независимым государством. Это первые за 10 лет европейские страны, решившиеся на подобный шаг. Причем Испания признала столицей Палестины Иерусалим. В Израиле действия Осло, Мадрида и Дублина восприняли в штыки, обвинив в попытке подрыва суверенитета страны. Поможет ли это решение в урегулировании израильско-палестинского конфликта и ждать ли новых признаний Палестины — в материале «Газеты.Ru».

30 мая правительство Словении приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства.

Ранее сообщалось, что глава «Моссада» оказывал давление на прокурора МУС по преступлениям в Палестине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами