Лавров прокомментировал расширение круга стран, признавших Палестину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с послами арабских государств заявил, что прокомментировал расширение круга стран, признавших Палестину. Позиция министра приводятся в сообщении МИД РФ..

В документе говорится, что Лавров отметил выдвижение различных мирных концепций и расширение круга стран, признавших Государство Палестина. По его словам, это свидетельствует о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения палестинской проблемы.

28 мая вступает в силу решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины независимым государством. Это первые за 10 лет европейские страны, решившиеся на подобный шаг. Причем Испания признала столицей Палестины Иерусалим. В Израиле действия Осло, Мадрида и Дублина восприняли в штыки, обвинив в попытке подрыва суверенитета страны. Поможет ли это решение в урегулировании израильско-палестинского конфликта и ждать ли новых признаний Палестины — в материале «Газеты.Ru».

30 мая правительство Словении приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства.

Ранее сообщалось, что глава «Моссада» оказывал давление на прокурора МУС по преступлениям в Палестине.