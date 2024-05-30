В Совфеде предупредили Макрона, что он идет по порочному пути в вопросе Украины

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Эммануэль Макрон идет по самому порочному пути, готовясь послать военных советников на Украину. В своем Telegram-канале он не исключил, что под этим термином могут скрываться регулярные части ВС Франции.

«Макрон идет по самому порочному пути: готовится послать т.н. «военных советников» на Украину. На деле за этой формулировкой может скрываться отправка регулярных частей ВС Франции, поскольку термин «военные советники» очень расплывчатый», — написал сенатор.

Пушков предположил, что президенту Франции «хочется выделиться, прозвучать, прозвенеть, показать себя «лидером Запада» и великим политиком, а остальное его мало волнует.

До этого Пушков заявил, что французскому президенту Эммануэлю Макрону следует «прикусить язык» на фоне его риторики в адрес России, в частности о необходимости сдерживания РФ.

Ранее в Германии не увидели позитивных сценариев для Запада при вводе войск на Украину.