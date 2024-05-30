Путин счел героизм и сплоченность россиян залогом всех побед

Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам нужно «низко поклониться в ноги» за героизм и сплоченность. Об этом глава государства заявил во время церемонии вручения госнаград, передает РИА Новости.

«Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется «Многонациональный народ России», — сказал он.

Путин обратил внимание, что нет такой награды, которую можно было бы вручить всему народу. Он особо отметил героизм, сплоченность жителей страны вокруг родины и ее интересов. По мнению президента в этом заключается залог всех побед.

До этого президент заявил, что в настоящее время страна проходит через серьезные испытания. Также он обратился к непосредственным участникам церемонии, которые были удостоены государственных наград, и назвал их «творцами современной истории».

Кроме того, 30 мая российский лидер провел встречу с семьями граждан, награжденных орденами «Мать-героиня» и «Родительской славы».

Ранее Путин рассказал, что вдохновляет граждан страны в дни испытаний.