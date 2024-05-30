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Путин раскрыл, что является залогом побед России

Путин: нет награды для целого народа, но его сплоченность является залогом побед

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нет награды, которой можно было бы наградить целый народ, но его сплоченность является залогом всех побед. Об этом президент сказал в ходе церемонии вручения государственных наград, передает ТАСС.

«Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг родины и ее интересов — залог всех наших побед», — заявил Путин.

30 мая Путин сказал, что поддержка, в том числе моральная, участников специальной военной операции на Украине со стороны всех жителей РФ является одной из основ успехов военнослужащих на поле боя.

Также Путин заявил, что в настоящее время страна проходит через серьезные испытания.

Российский лидер не назвал точных дат окончания специальной военной операции на Украине.

Путин выразил уверенность, что новые регионы в составе Российской Федерации будут уверенно развиваться и вставать на ноги.

Ранее Путин признался, благодаря кому занимает свой пост.

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