Путин раскрыл, что является залогом побед России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нет награды, которой можно было бы наградить целый народ, но его сплоченность является залогом всех побед. Об этом президент сказал в ходе церемонии вручения государственных наград, передает ТАСС.

«Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг родины и ее интересов — залог всех наших побед», — заявил Путин.

30 мая Путин сказал, что поддержка, в том числе моральная, участников специальной военной операции на Украине со стороны всех жителей РФ является одной из основ успехов военнослужащих на поле боя.

Также Путин заявил, что в настоящее время страна проходит через серьезные испытания.

Российский лидер не назвал точных дат окончания специальной военной операции на Украине.

Путин выразил уверенность, что новые регионы в составе Российской Федерации будут уверенно развиваться и вставать на ноги.

Ранее Путин признался, благодаря кому занимает свой пост.