В МИД заявили о неизменной поддержке КНР на фоне эскалации напряжения на Тайване

Россия всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите независимости и территориальной целостности, особенно на фоне нагнетания властями США ситуации вокруг Тайваня. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, чьи слова передает РИА Новости.

»Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, усиливая тем самым давление на Пекин», — заявил он в рамках конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

По мнению замминистра, политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется усилением оборонно-технического сотрудничества с местной администрацией и поставками оружия .

Руденко напомнил о неизменности позиции России по Тайваню.

«Мы твердо придерживаемся политики одного Китая и всегда готовы поддержать китайских друзей», — резюмировал он.

Перед этим сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу, что поддержка Москвы со стороны Пекина незыблема.

Ранее сообщалось, что США убеждают Европу в опасности помощи Китая в адрес России.