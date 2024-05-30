Словения решила признать Палестину

Правительство Словении приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД страны.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на итоговом брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Франция готова признать Палестину только тогда, когда это принесет пользу.

28 мая вступает в силу решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины независимым государством. Это первые за 10 лет европейские страны, решившиеся на подобный шаг. Причем Испания признала столицей Палестины Иерусалим. В Израиле действия Осло, Мадрида и Дублина восприняли в штыки, обвинив в попытке подрыва суверенитета страны. Поможет ли это решение в урегулировании израильско-палестинского конфликта и ждать ли новых признаний Палестины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что глава «Моссада» оказывал давление на прокурора МУС по преступлениям в Палестине.