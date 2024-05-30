Путин заявил, что РФ проходит через сложные испытания

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время страна проходит через серьезные испытания. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня мы <...> отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу», — сказал глава государства.

Также он обратился к непосредственным участникам мероприятия, которые были удостоены государственных наград, и назвал их «творцами современной истории». По словам Путина, благодаря своим энтузиазму и верности родной стране эти люди воплощают в жизнь самые амбициозные планы и способствуют объединению всего общества.

Днем 30 мая российский лидер провел встречу с семьями граждан, награжденных орденами «Мать-героиня» и «Родительской славы». Как сказал глава государства во время мероприятия, несмотря на принадлежность разным народам и конфессиям, жителям РФ присущ один культурный код. Он заключается в уважении к старшим и своей Родине, а также любви друг к другу, пояснил президент.

Ранее Путин рассказал, что вдохновляет граждан страны в дни испытаний.