Путин присудил Матвиенко звание

Президент России Владимир Путин присудил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда.

Об этом глава государства сказал в ходе церемонии вручения государственных наград.

Как пишет РИА Новости, Путин заявил, что «преданность Отечеству, работа на благо обществу» и граждан России «на многие годы определила смысл жизни» Матвиенко.

Президент также восхитился «опытом, знаниями и организаторским талантом» Матвиенко, отметив, что эти качества председателя Совфеда «вызывают огромное уважение».

«Признанием ее заслуг стало присуждение звания Героя Труда», — подчеркнул он.

11 мая Путин наградил орденом Дружбы депутата парламента Молдавии Марину Таубер.

Также сообщалось, что Путин подписал указ о введении нового почетного звания — «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Это звание может присваиваться членам Центральной избирательной комиссии и других избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Ранее племянник Кадырова получил награду от Путина.