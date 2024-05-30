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Путин не обозначил сроков окончания СВО

Путин на встрече с семьей из Донецка: в конечном итоге все встанет на свои места

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», не назвал точных дат окончания специальной военной операции на Украине. Трансляция его речи проходит на телеканале «Россия-24».

«В конечном итоге все встанет на свои места», — заявил Путин во время общения с семьей из Донецка.

Также Путин заявил, что поддержка, в том числе моральная, участников специальной военной операции на Украине со стороны всех жителей РФ является одной из основ успехов военнослужащих на поле боя.

29 мая президент принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссии Государственного совета РФ по направлениям социально-экономического развития. В ходе совещания он поставил участников СВО в пример чиновникам, потребовав от них работать так же напряженно.

До этого Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе РФ от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Путин назвал события на Харьковском направлении основными в СВО.

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Операция на Украине
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