Экс-премьер Армении не исключил отставки Пашиняна

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что протесты в стране могут привести к отставке Никола Пашиняна в случае, если получат большую поддержку среди населения. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ситуация с протестами в стране меняется «ежеминутно», однако это движение является сильным.

В случае, если к выступлениям присоединятся больше людей, а другие государства выразят им поддержку, премьер Пашинян может уйти в отставку, указал Багратян. В то же время он отметил, что в данный момент премьер-министра Армении поддерживают иностранные круги, особенно западные.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране. Активисты обвиняют его в добровольной односторонней передаче армянских земель Азербайджану из-за согласия отдать Баку четыре села в рамках делимитации границы. Лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, инициирующий акции протеста, призвал своих сторонников с 27 мая запустить массовые демонстрации неповиновения действующей власти.

Ранее Пашинян не исключил встречи с возможным новым премьером Армении.