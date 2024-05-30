В правительстве Украины произошли кадровые перестановки

На пост госсекретаря министерства по делам ветеранов Украины назначена Вита Шаповалова. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Назначена Шаповалова Вита Викторовна государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины», – написал политик.

Также он отметил, что с поста заместителя министра по делам ветеранов по вопросам европейской интеграции была уволена Оксана Сивак, занимавшая эту должность с 14 декабря 2023 года.

В апреле правительство Украины постановило снять с занимаемой должности замглавы минобороны республики Виталия Половенко. Кроме того, была уволена зампредседателя национальной сервисной службы Украины Татьяна Лактионова. Причины кадровых перестановок не раскрываются, официальных комментариев также не поступало.

До этого решением Верховной рады была отправлена в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Ранее Захарова прокомментировала перестановки в высшем руководстве Украины.