Легитимность Владимира Зеленского закончилась после 20 мая, сообщил один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что это четко исходит из норм конституции. По его словам, нелегитимность создавали специально, чтобы затруднить мирные переговоры.

30 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук совершает преступление, замалчивая нелегитимность Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 28 мая допустил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

24 мая Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Он вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, в указанную дату новый лидер страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский боится окончания боевых действий.