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Путин рассказал, в чем заключается культурный код россиян

Путин: культурный код россиян заключается в уважении к старшим и своей Родине

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что культурный код страны заключается в уважении к старшим и своей Родине. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства 30 мая провел встречу с многодетными семьями, которая состоялась в формате видео-конференции. В ней приняли участие семьи граждан, награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

Во время мероприятия российский лидер обратил внимание, что РФ — многонациональная и многоконфессиональная страна. Но, несмотря на это, жителям государства присущ один культурный код.

«Базовые основы нашей общей культуры российской в этом и заключаются — в уважении к старшим, уважении к родителям, уважении к своей стране и к малой Родине, и к большой Родине, к своей Родине в целом. И забота друг о друге, любовь друг к другу», — сказал Путин.

Он добавил, что все перечисленное является основой стабильности РФ.

Кроме того, в ходе встречи российский лидер пообещал работать максимально хорошо. В то же время президент поблагодарил граждан, благодаря которым он занимает высший государственный пост в стране.

Ранее Путин раскрыл главную силу РФ.

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