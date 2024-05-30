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В Кремле оценили заслуги Комаровой на посту главы ХМАО

Песков заявил, что ХМАО активно развивалось во время губернаторства Комаровой

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Михаил Киреев/РИА Новости

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) «динамично развивался» при губернаторе Наталье Комаровой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Он отметил, что оценка работы Комаровой со стороны Кремля очень высокая. По его словам, Югра продолжает развиваться динамично.

«Была налажена ритмичная работа, задана высокая планка, которую исполняющему обязанности губернатора в ближайшее время нужно будет поддерживать», — сказал Песков.

Он также сообщил, что в предстоящие дни встреча президента Владимира Путина с Комаровой в планах пока отсутствует.

До этого Наталья Комарова прослезилась во время прощания с коллегами. Она руководила регионом с 1 марта 2010 года. С декабря 2001-го до 2007 года она представляла ХМАО в Государственной думе.

30 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Руслана Кухарука на пост временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее сообщалось, что мэр Вологды уходит в отставку.

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