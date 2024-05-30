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Путин заявил, что давно не был на Камчатке

Путин сообщил, что намерен снова посетить Камчатку

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что давно не был на Камчатке и планирует снова посетить регион. Его слова передает ТАСС.

Отмечается, что одна из семей — Семашкины — оказалась из поселка Красный в Камчатском крае. Путин последний раз посещал регион в сентябре 2022 года.

«Надо побывать у вас, обязательно приеду на Камчатку», — отметил президент.

До этого Путин поздравил детей, родителей и педагогов с международным днем защиты детей.

По словам Путина, этот праздник наполнен теплотой, радостью и искренними эмоциями.

Он также отметил, что новым стандартом российской семьи должны стать те, в которых рождается трое детей или больше. По словам Путина, в настоящее время в РФ проживают свыше 2 млн многодетных семей, и за последние годы их число выросло на 26%.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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